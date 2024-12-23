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Железняков Сергей Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Сергей Ильин
Пол
муж
Номер записи
216
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
35
Возраст по текущей РС
39
Год рождения вычисленный
1777
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 12об-13
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 32
01 | Железняков Сергей Ильин: 35 / 39 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Феодосия Сергеева: - / 9 | крестьянка - дочь Железнякова Сергея Ильина [1]
03 | Железняков Арефий Сергеев: 2 / 6 | крестьянин - сын Железнякова Сергея Ильина [1]
04 | Железняков Павел Ильин: 24 / 28 | крестьянин - брат Железнякова Сергея Ильина [1]
05 | Железнякова Прасковья Васильева: - / 25 | крестьянка - жена Железнякова Павла Ильина [4]
06 | Железнякова Марфа Павлова: - / 10 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
07 | Железнякова Федора Павлова: - / 3 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
08 | Железнякова Прасковья Павлова: - / 0,5 | крестьянка - дочь Железнякова Павла Ильина [4]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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