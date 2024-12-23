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Буркин Филипп Федоров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Буркин Филипп Федоров
Пол
муж
Номер записи
211
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
сын Буркина Федора Степанова [6]
Возраст по прошлой РС
6
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1805
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 12об-13
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 30
01 | Буркин Степан Иванов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Буркина Матрена Куприянова: - / 62 | крестьянка - жена Буркина Степана Иванова [1]
03 | Буркин Ларион Степанов: 37 / 41 | крестьянин - сын Буркина Степана Иванова [1]
04 | Буркина Матрена Васильева: - / 39 | крестьянка - жена Буркина Лариона Степанова [3]
05 | Буркина Екатерина Ларионова: - / 12 | крестьянка - дочь Буркина Лариона Степанова [3]
06 | Буркин Федор Степанов: 26 / 30 | крестьянин - сын Буркина Степана Иванова [1]
07 | Буркина Фекла Терентьева: - / 27 | крестьянка - жена Буркина Федора Степанова [6]
08 | Буркина Аграфена Федорова: - / 7 | крестьянка - дочь Буркина Федора Степанова [6]
09 | Буркин Филипп Федоров: 6 / - | крестьянин - сын Буркина Федора Степанова [6]
10 | Буркин Петр Федотов: 17 / 21 | крестьянин - зять Буркина Лариона Степанова [3]
11 | Буркина Пелагея Ларионова: - / 19 | крестьянка - жена Буркина Петра Федотова [10]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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