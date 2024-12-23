Буркина Матрена Васильева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Буркина Матрена Васильева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 206
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- жена Буркина Лариона Степанова [3]
- Возраст по текущей РС
- 39
- Год рождения вычисленный
- 1777
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 12об-13
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 30
01 | Буркин Степан Иванов: 52 / 56 | крестьянин - глава
02 | Буркина Матрена Куприянова: - / 62 | крестьянка - жена Буркина Степана Иванова [1]
03 | Буркин Ларион Степанов: 37 / 41 | крестьянин - сын Буркина Степана Иванова [1]
04 | Буркина Матрена Васильева: - / 39 | крестьянка - жена Буркина Лариона Степанова [3]
05 | Буркина Екатерина Ларионова: - / 12 | крестьянка - дочь Буркина Лариона Степанова [3]
06 | Буркин Федор Степанов: 26 / 30 | крестьянин - сын Буркина Степана Иванова [1]
07 | Буркина Фекла Терентьева: - / 27 | крестьянка - жена Буркина Федора Степанова [6]
08 | Буркина Аграфена Федорова: - / 7 | крестьянка - дочь Буркина Федора Степанова [6]
09 | Буркин Филипп Федоров: 6 / - | крестьянин - сын Буркина Федора Степанова [6]
10 | Буркин Петр Федотов: 17 / 21 | крестьянин - зять Буркина Лариона Степанова [3]
11 | Буркина Пелагея Ларионова: - / 19 | крестьянка - жена Буркина Петра Федотова [10]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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