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Горшенев Корнила Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Горшенев Корнила Антонов
Пол
муж
Номер записи
199
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Горшенева Антона Степанова [2]
Возраст по прошлой РС
11
Возраст по текущей РС
15
Год рождения вычисленный
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 11об-12
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 29
01 | Горшенев Степан Иванов: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Горшенев Антон Степанов: 45 / 49 | крестьянин - сын Горшенева Степана Иванова [1]
03 | Горшенева Анна Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Горшенева Антона Степанова [2]
04 | Горшенев Алексей Антонов: 15 / 19 | крестьянин - сын Горшенева Антона Степанова [2]
05 | Горшенева Ульяна Никитина: - / 26 | крестьянка - жена Горшенева Алексея Антонова [4]
06 | Горшенев Василий Алексеев: - / 2 | крестьянин - сын Горшенева Алексея Антонова [4]
07 | Горшенев Семен Алексеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Горшенева Алексея Антонова [4]
08 | Горшенев Корнила Антонов: 11 / 15 | крестьянин - сын Горшенева Антона Степанова [2]
09 | Горшенев Григорий Антонов: 4 / 8 | крестьянин - сын Горшенева Антона Степанова [2]
10 | Горшенев Никита Степанов: 33 / - | крестьянин - сын Горшенева Степана Иванова [1]
11 | Горшенева Аксинья Никитина: - / 5 | крестьянка - дочь Горшенева Никиты Степанова [10]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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