Горшенев Алексей Антонов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Горшенев Алексей Антонов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 195
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 29
- Номер в семье/дворе
- 4
- Родственная связь
- сын Горшенева Антона Степанова [2]
- Возраст по прошлой РС
- 15
- Возраст по текущей РС
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1797
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 11об-12
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 29
01 | Горшенев Степан Иванов: 67 / - | крестьянин - глава
02 | Горшенев Антон Степанов: 45 / 49 | крестьянин - сын Горшенева Степана Иванова [1]
03 | Горшенева Анна Иванова: - / 40 | крестьянка - жена Горшенева Антона Степанова [2]
04 | Горшенев Алексей Антонов: 15 / 19 | крестьянин - сын Горшенева Антона Степанова [2]
05 | Горшенева Ульяна Никитина: - / 26 | крестьянка - жена Горшенева Алексея Антонова [4]
06 | Горшенев Василий Алексеев: - / 2 | крестьянин - сын Горшенева Алексея Антонова [4]
07 | Горшенев Семен Алексеев: - / 0,5 | крестьянин - сын Горшенева Алексея Антонова [4]
08 | Горшенев Корнила Антонов: 11 / 15 | крестьянин - сын Горшенева Антона Степанова [2]
09 | Горшенев Григорий Антонов: 4 / 8 | крестьянин - сын Горшенева Антона Степанова [2]
10 | Горшенев Никита Степанов: 33 / - | крестьянин - сын Горшенева Степана Иванова [1]
11 | Горшенева Аксинья Никитина: - / 5 | крестьянка - дочь Горшенева Никиты Степанова [10]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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