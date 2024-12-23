Ященков Андрей Михайлов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Ященков Андрей Михайлов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 185
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- зять Ященкова Ивана Николаева [1]
- Возраст по прошлой РС
- 23
- Возраст по текущей РС
- 27
- Год рождения вычисленный
- 1789
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 11об-12
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 28
01 | Ященков Иван Николаев: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Ященков Андрей Михайлов: 23 / 27 | крестьянин - зять Ященкова Ивана Николаева [1]
03 | Ященкова Анастасия Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Ященкова Андрея Михайлова [2]
04 | Ященкова Надежда Андреева: - / 3 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
05 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 0 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
06 | Ященков Савелий Андреев: 2 / 6 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
07 | Ященков Мирон Михайлов: 21 / - | крестьянин - брат Ященкова Андрея Михайлова [2]
08 | Ященков Харитон Миронов: - / 3 | крестьянин - сын Ященкова Мирона Михайлова [7]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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