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Ященков Иван Николаев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Ященков Иван Николаев
Пол
муж
Номер записи
184
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
43
Возраст по текущей РС
47
Год рождения вычисленный
1769
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 11об-12
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 28
01 | Ященков Иван Николаев: 43 / 47 | крестьянин - глава
02 | Ященков Андрей Михайлов: 23 / 27 | крестьянин - зять Ященкова Ивана Николаева [1]
03 | Ященкова Анастасия Иванова: - / 22 | крестьянка - жена Ященкова Андрея Михайлова [2]
04 | Ященкова Надежда Андреева: - / 3 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
05 | Ященкова Прасковья Андреева: - / 0 | крестьянка - дочь Ященкова Андрея Михайлова [2]
06 | Ященков Савелий Андреев: 2 / 6 | крестьянин - сын Ященкова Андрея Михайлова [2]
07 | Ященков Мирон Михайлов: 21 / - | крестьянин - брат Ященкова Андрея Михайлова [2]
08 | Ященков Харитон Миронов: - / 3 | крестьянин - сын Ященкова Мирона Михайлова [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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