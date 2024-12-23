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Космачова Анна Данилова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Космачова Анна Данилова
Пол
жен
Номер записи
178
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Космачова Максима Гаврилова [1]
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 27
01 | Космачов Максим Гаврилов: 49 / 53 | крестьянин - глава
02 | Космачова Анна Данилова: - / 55 | крестьянка - жена Космачова Максима Гаврилова [1]
03 | Космачов Антон Максимов: 26 / 30 | крестьянин - сын Космачова Максима Гаврилова [1]
04 | Космачова Матрена Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Космачова Антона Максимова [3]
05 | Космачова Матрена Антонова: - / 6 | крестьянка - дочь Космачова Антона Максимова [3]
06 | Космачов Денис Антонов: 6 / 10 | крестьянин - сын Космачова Антона Максимова [3]
07 | Космачов Никита Антонов: - / 0,5 | крестьянин - сын Космачова Антона Максимова [3]
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