Космачова Анна Данилова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Космачова Анна Данилова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 178
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- жена Космачова Максима Гаврилова [1]
- Возраст по текущей РС
- 55
- Год рождения вычисленный
- 1761
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 27
01 | Космачов Максим Гаврилов: 49 / 53 | крестьянин - глава
02 | Космачова Анна Данилова: - / 55 | крестьянка - жена Космачова Максима Гаврилова [1]
03 | Космачов Антон Максимов: 26 / 30 | крестьянин - сын Космачова Максима Гаврилова [1]
04 | Космачова Матрена Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Космачова Антона Максимова [3]
05 | Космачова Матрена Антонова: - / 6 | крестьянка - дочь Космачова Антона Максимова [3]
06 | Космачов Денис Антонов: 6 / 10 | крестьянин - сын Космачова Антона Максимова [3]
07 | Космачов Никита Антонов: - / 0,5 | крестьянин - сын Космачова Антона Максимова [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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