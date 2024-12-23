Космачов Максим Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосмачов Максим Гаврилов

Космачов Максим Гаврилов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Космачов Максим Гаврилов
Пол
муж
Номер записи
177
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
49
Возраст по текущей РС
53
Год рождения вычисленный
1763
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 27
01 | Космачов Максим Гаврилов: 49 / 53 | крестьянин - глава
02 | Космачова Анна Данилова: - / 55 | крестьянка - жена Космачова Максима Гаврилова [1]
03 | Космачов Антон Максимов: 26 / 30 | крестьянин - сын Космачова Максима Гаврилова [1]
04 | Космачова Матрена Михайлова: - / 30 | крестьянка - жена Космачова Антона Максимова [3]
05 | Космачова Матрена Антонова: - / 6 | крестьянка - дочь Космачова Антона Максимова [3]
06 | Космачов Денис Антонов: 6 / 10 | крестьянин - сын Космачова Антона Максимова [3]
07 | Космачов Никита Антонов: - / 0,5 | крестьянин - сын Космачова Антона Максимова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.