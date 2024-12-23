Салапаев Иван Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалапаев Иван Васильев

Салапаев Иван Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Иван Васильев
Пол
муж
Номер записи
172
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Салапаева Ивана Максимова [1]
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 26
01 | Салапаев Иван Максимов: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Наталья Иванова: - / 58 | крестьянка - жена Салапаева Ивана Максимова [1]
03 | Салапаев Иван Васильев: 36 / 40 | крестьянин - зять Салапаева Ивана Максимова [1]
04 | Салапаева Татьяна Иванова: - / 37 | крестьянка - жена Салапаева Ивана Васильева [3]
05 | Салапаева Акулина Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Салапаева Ивана Васильева [3]
06 | Салапаева Авдотья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Салапаева Ивана Васильева [3]
07 | Салапаев Роман Никифоров: 13 / 17 | крестьянин - племянник Салапаева Ивана Максимова [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.