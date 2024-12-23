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Салапаева Наталья Иванова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Наталья Иванова
Пол
жен
Номер записи
171
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
жена Салапаева Ивана Максимова [1]
Возраст по текущей РС
58
Год рождения вычисленный
1758
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 26
01 | Салапаев Иван Максимов: 54 / 58 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Наталья Иванова: - / 58 | крестьянка - жена Салапаева Ивана Максимова [1]
03 | Салапаев Иван Васильев: 36 / 40 | крестьянин - зять Салапаева Ивана Максимова [1]
04 | Салапаева Татьяна Иванова: - / 37 | крестьянка - жена Салапаева Ивана Васильева [3]
05 | Салапаева Акулина Иванова: - / 12 | крестьянка - дочь Салапаева Ивана Васильева [3]
06 | Салапаева Авдотья Иванова: - / 1 | крестьянка - дочь Салапаева Ивана Васильева [3]
07 | Салапаев Роман Никифоров: 13 / 17 | крестьянин - племянник Салапаева Ивана Максимова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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