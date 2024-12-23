Салапаева Мария Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалапаева Мария Петрова

Салапаева Мария Петрова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Мария Петрова
Пол
жен
Номер записи
168
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Салапаева Родиона Абрамова [5]
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 25
01 | Салапаев Абрам Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Пелагея Васильева: - / 37 | крестьянка - жена Салапаева Абрама Васильева [1]
03 | Салапаев Лука Абрамов: 12 / 16 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
04 | Салапаева Аграфена Аверьянова: - / 20 | крестьянка - жена Салапаева Луки Абрамова [3]
05 | Салапаев Родион Абрамов: 10 / 14 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
06 | Салапаева Мария Петрова: - / 17 | крестьянка - жена Салапаева Родиона Абрамова [5]
07 | Салапаев Антон Васильев: 28 / - | крестьянин - брат Салапаева Абрама Васильева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.