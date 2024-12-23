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Салапаев Лука Абрамов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Лука Абрамов
Пол
муж
Номер записи
165
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Салапаева Абрама Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 25
01 | Салапаев Абрам Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Пелагея Васильева: - / 37 | крестьянка - жена Салапаева Абрама Васильева [1]
03 | Салапаев Лука Абрамов: 12 / 16 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
04 | Салапаева Аграфена Аверьянова: - / 20 | крестьянка - жена Салапаева Луки Абрамова [3]
05 | Салапаев Родион Абрамов: 10 / 14 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
06 | Салапаева Мария Петрова: - / 17 | крестьянка - жена Салапаева Родиона Абрамова [5]
07 | Салапаев Антон Васильев: 28 / - | крестьянин - брат Салапаева Абрама Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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