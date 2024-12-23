Салапаев Абрам Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салапаев Абрам Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 163
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 25
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 34
- Возраст по текущей РС
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1778
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 10об-11
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 25
01 | Салапаев Абрам Васильев: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Пелагея Васильева: - / 37 | крестьянка - жена Салапаева Абрама Васильева [1]
03 | Салапаев Лука Абрамов: 12 / 16 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
04 | Салапаева Аграфена Аверьянова: - / 20 | крестьянка - жена Салапаева Луки Абрамова [3]
05 | Салапаев Родион Абрамов: 10 / 14 | крестьянин - сын Салапаева Абрама Васильева [1]
06 | Салапаева Мария Петрова: - / 17 | крестьянка - жена Салапаева Родиона Абрамова [5]
07 | Салапаев Антон Васильев: 28 / - | крестьянин - брат Салапаева Абрама Васильева [1]
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