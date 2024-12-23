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Салапаева Варвара Николаева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Варвара Николаева
Пол
жен
Номер записи
160
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Салапаева Николая Андреева [2]
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 9об-10
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 24
01 | Салапаев Андрей Степанов: 55 / 59 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Николай Андреев: 36 / 40 | крестьянин - сын Салапаева Андрея Степанова [1]
03 | Салапаева Прасковья Никитина: - / 29 | крестьянка - жена Салапаева Николая Андреева [2]
04 | Салапаева Варвара Николаева: - / 4 | крестьянка - дочь Салапаева Николая Андреева [2]
05 | Салапаева Мелания Николаева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Салапаева Николая Андреева [2]
06 | Салапаев Никита Михеев: - / 2,5 | крестьянин - пасынок Салапаева Николая Андреева [2]
Дополнительная информация в записи
Дочь от первой жены.
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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