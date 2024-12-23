Салапаев Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалапаев Николай Андреев

Салапаев Николай Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Николай Андреев
Пол
муж
Номер записи
158
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
24
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Салапаева Андрея Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
36
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 9об-10
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 24
01 | Салапаев Андрей Степанов: 55 / 59 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Николай Андреев: 36 / 40 | крестьянин - сын Салапаева Андрея Степанова [1]
03 | Салапаева Прасковья Никитина: - / 29 | крестьянка - жена Салапаева Николая Андреева [2]
04 | Салапаева Варвара Николаева: - / 4 | крестьянка - дочь Салапаева Николая Андреева [2]
05 | Салапаева Мелания Николаева: - / 0,5 | крестьянка - дочь Салапаева Николая Андреева [2]
06 | Салапаев Никита Михеев: - / 2,5 | крестьянин - пасынок Салапаева Николая Андреева [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.