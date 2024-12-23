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Крупин Захар Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупин Захар Иванов
Пол
муж
Номер записи
153
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
34
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 9об-10
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 23
01 | Крупин Захар Иванов: 34 / 38 | крестьянин - глава
02 | Крупина Татьяна Петрова: - / 36 | крестьянка - жена Крупина Захара Иванова [1]
03 | Крупин Куприян Захаров: 5 / 9 | крестьянин - сын Крупина Захара Иванова [1]
04 | Крупина Наталья Захарова: - / 4 | крестьянка - дочь Крупина Захара Иванова [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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