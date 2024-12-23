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Крупина Василиса Андреева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупина Василиса Андреева
Пол
жен
Номер записи
150
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
дочь Крупина Андрея Петрова [2]
Возраст по текущей РС
5
Год рождения вычисленный
1811
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 9об-10
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 22
01 | Крупин Петр Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Крупин Андрей Петров: 38 / 42 | крестьянин - сын Крупина Петра Иванова [1]
03 | Крупина Домна Петрова: - / 39 | крестьянка - жена Крупина Андрея Петрова [2]
04 | Крупина Агафья Андреева: - / 16 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [2]
05 | Крупина Пелагея Андреева: - / 14 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [2]
06 | Крупина Василиса Андреева: - / 5 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [2]
07 | Крупин Тарас Никитин: 15 / 19 | крестьянин - зять Крупина Андрея Петрова [2]
08 | Крупина Мария Андреева: - / 18 | крестьянка - жена Крупина Тараса Никитина [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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