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Крупин Петр Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Крупин Петр Иванов
Пол
муж
Номер записи
145
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
69
Причина выбытия
умер
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1742
Год смерти
1812
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 9об-10
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 22
01 | Крупин Петр Иванов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Крупин Андрей Петров: 38 / 42 | крестьянин - сын Крупина Петра Иванова [1]
03 | Крупина Домна Петрова: - / 39 | крестьянка - жена Крупина Андрея Петрова [2]
04 | Крупина Агафья Андреева: - / 16 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [2]
05 | Крупина Пелагея Андреева: - / 14 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [2]
06 | Крупина Василиса Андреева: - / 5 | крестьянка - дочь Крупина Андрея Петрова [2]
07 | Крупин Тарас Никитин: 15 / 19 | крестьянин - зять Крупина Андрея Петрова [2]
08 | Крупина Мария Андреева: - / 18 | крестьянка - жена Крупина Тараса Никитина [7]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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