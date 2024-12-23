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Кашина Фекла Максимова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашина Фекла Максимова
Пол
жен
Номер записи
137
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Кашина Максима Иванова [1]
Возраст по текущей РС
8
Год рождения вычисленный
1808
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 8об-9
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 20
01 | Кашин Максим Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Кашина Домна Алексеева: - / 41 | крестьянка - жена Кашина Максима Иванова [1]
03 | Кашина Фекла Максимова: - / 8 | крестьянка - дочь Кашина Максима Иванова [1]
04 | Кашин Никита Максимов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
05 | Кашин Маркел Максимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
06 | Кашин Спиридон Михайлов: 22 / 26 | крестьянин - зять Кашина Максима Иванова [1]
07 | Кашина Марина Максимова: - / 21 | крестьянка - жена Кашина Спиридона Михайлова [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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