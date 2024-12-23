Кашин Максим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Максим Иванов

Кашин Максим Иванов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Максим Иванов
Пол
муж
Номер записи
135
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 8об-9
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 20
01 | Кашин Максим Иванов: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Кашина Домна Алексеева: - / 41 | крестьянка - жена Кашина Максима Иванова [1]
03 | Кашина Фекла Максимова: - / 8 | крестьянка - дочь Кашина Максима Иванова [1]
04 | Кашин Никита Максимов: 0,5 / 4,5 | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
05 | Кашин Маркел Максимов: - / 0,5 | крестьянин - сын Кашина Максима Иванова [1]
06 | Кашин Спиридон Михайлов: 22 / 26 | крестьянин - зять Кашина Максима Иванова [1]
07 | Кашина Марина Максимова: - / 21 | крестьянка - жена Кашина Спиридона Михайлова [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.