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Муращенкова Матрена Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муращенкова Матрена Васильева
Пол
жен
Номер записи
134
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
Возраст по текущей РС
29
Год рождения вычисленный
1787
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 8об-9
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 19
01 | Муращенков Макар Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Муращенкова Феврония Алексеева: - / 25 | крестьянка - жена Муращенкова Макара Васильева [1]
03 | Муращенкова Авдотья Макарова: - / 16 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
04 | Муращенкова Дарья Макарова: - / 2 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
05 | Бормотов Корней Самойлов: 14 / 18 | крестьянин - зять Муращенкова Макара Васильева [1]
06 | Бормотова Степанида Макарова: - / 22 | крестьянка - жена Бормотова Корнея Самойлова [5]
07 | Муращенкова Анастасия Васильева: - / 37 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
08 | Муращенкова Матрена Васильева: - / 29 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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