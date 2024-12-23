Муращенкова Авдотья Макарова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Муращенкова Авдотья Макарова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 129
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
- Возраст по текущей РС
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1800
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 8об-9
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 19
01 | Муращенков Макар Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Муращенкова Феврония Алексеева: - / 25 | крестьянка - жена Муращенкова Макара Васильева [1]
03 | Муращенкова Авдотья Макарова: - / 16 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
04 | Муращенкова Дарья Макарова: - / 2 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
05 | Бормотов Корней Самойлов: 14 / 18 | крестьянин - зять Муращенкова Макара Васильева [1]
06 | Бормотова Степанида Макарова: - / 22 | крестьянка - жена Бормотова Корнея Самойлова [5]
07 | Муращенкова Анастасия Васильева: - / 37 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
08 | Муращенкова Матрена Васильева: - / 29 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
- Дополнительная информация в записи
- Дочь от первой жены.
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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