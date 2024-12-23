Муращенков Макар Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуращенков Макар Васильев

Муращенков Макар Васильев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Муращенков Макар Васильев
Пол
муж
Номер записи
127
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
39
Возраст по текущей РС
43
Год рождения вычисленный
1773
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 8об-9
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 19
01 | Муращенков Макар Васильев: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Муращенкова Феврония Алексеева: - / 25 | крестьянка - жена Муращенкова Макара Васильева [1]
03 | Муращенкова Авдотья Макарова: - / 16 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
04 | Муращенкова Дарья Макарова: - / 2 | крестьянка - дочь Муращенкова Макара Васильева [1]
05 | Бормотов Корней Самойлов: 14 / 18 | крестьянин - зять Муращенкова Макара Васильева [1]
06 | Бормотова Степанида Макарова: - / 22 | крестьянка - жена Бормотова Корнея Самойлова [5]
07 | Муращенкова Анастасия Васильева: - / 37 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
08 | Муращенкова Матрена Васильева: - / 29 | крестьянка - сестра Муращенкова Макара Васильева [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.