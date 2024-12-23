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Железнякова Феодосия Васильева

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железнякова Феодосия Васильева
Пол
жен
Номер записи
126
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
падчерица Железнякова Антона Федорова [1]
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 7об-8
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 18
01 | Железняков Антон Федоров: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Пелагея Игнатьева: - / 35 | крестьянка - жена Железнякова Антона Федорова [1]
03 | Железняков Афанасий Антонов: 19 / - | крестьянин - сын Железнякова Антона Федорова [1]
04 | Железняков Трофим Антонов: 10 / 14 | крестьянин - сын Железнякова Антона Федорова [1]
05 | Железняков Иван Васильев: 7 / 11 | крестьянин - пасынок Железнякова Антона Федорова [1]
06 | Железнякова Варвара Антонова: - / 6 | крестьянка - дочь Железнякова Антона Федорова [1]
07 | Железнякова Феодосия Васильева: - / 11 | крестьянка - падчерица Железнякова Антона Федорова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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