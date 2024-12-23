Железняков Афанасий Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖелезняков Афанасий Антонов

Железняков Афанасий Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Железняков Афанасий Антонов
Пол
муж
Номер записи
122
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Железнякова Антона Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1792
Год смерти
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 7об-8
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 18
01 | Железняков Антон Федоров: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Железнякова Пелагея Игнатьева: - / 35 | крестьянка - жена Железнякова Антона Федорова [1]
03 | Железняков Афанасий Антонов: 19 / - | крестьянин - сын Железнякова Антона Федорова [1]
04 | Железняков Трофим Антонов: 10 / 14 | крестьянин - сын Железнякова Антона Федорова [1]
05 | Железняков Иван Васильев: 7 / 11 | крестьянин - пасынок Железнякова Антона Федорова [1]
06 | Железнякова Варвара Антонова: - / 6 | крестьянка - дочь Железнякова Антона Федорова [1]
07 | Железнякова Феодосия Васильева: - / 11 | крестьянка - падчерица Железнякова Антона Федорова [1]
Дополнительная информация в записи
Сын от первой жены.
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.