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Давыдов Федор Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Давыдов Федор Андреев
Пол
муж
Номер записи
117
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
17
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
зять Железнякова Семена Федорова [1]
Возраст по прошлой РС
31
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 7об-8
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 17
01 | Железняков Семен Федоров: 51 / 55 | крестьянин - глава
02 | Давыдов Федор Андреев: 31 / 35 | крестьянин - зять Железнякова Семена Федорова [1]
03 | Давыдова Фекла Семенова: - / 29 | крестьянка - жена Давыдова Федора Андреева [1]
04 | Давыдова Пелагея Федорова: - / 1 | крестьянка - дочь Давыдова Федора Андреева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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