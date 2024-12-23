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Бубнов Григорий Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Бубнов Григорий Андреев
Пол
муж
Номер записи
115
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
16
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
сын Бубнова Андрея Ильина [1]
Возраст по прошлой РС
1
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1810
Год смерти
1813
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 7об-8
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 16
01 | Бубнов Андрей Ильин: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Бубнова Мария Васильева: - / 42 | крестьянка - жена Бубнова Андрея Ильина [1]
03 | Бубнова Анна Андреева: - / 1 | крестьянка - дочь Бубнова Андрея Ильина [1]
04 | Бубнов Егор Андреев: 23 / 27 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Ильина [1]
05 | Бубнова Мавра Васильева: - / 26 | крестьянка - жена Бубнова Егора Андреева [4]
06 | Бубнов Савелий Егоров: 0 / 4 | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреева [4]
07 | Бубнов Фаддей Андреев: 13 / 17 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Ильина [1]
08 | Бубнов Григорий Андреев: 1 / - | крестьянин - сын Бубнова Андрея Ильина [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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