Бубнова Анна Андреева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Бубнова Анна Андреева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 110
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 16
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- дочь Бубнова Андрея Ильина [1]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 7об-8
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 16
01 | Бубнов Андрей Ильин: 39 / 43 | крестьянин - глава
02 | Бубнова Мария Васильева: - / 42 | крестьянка - жена Бубнова Андрея Ильина [1]
03 | Бубнова Анна Андреева: - / 1 | крестьянка - дочь Бубнова Андрея Ильина [1]
04 | Бубнов Егор Андреев: 23 / 27 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Ильина [1]
05 | Бубнова Мавра Васильева: - / 26 | крестьянка - жена Бубнова Егора Андреева [4]
06 | Бубнов Савелий Егоров: 0 / 4 | крестьянин - сын Бубнова Егора Андреева [4]
07 | Бубнов Фаддей Андреев: 13 / 17 | крестьянин - сын Бубнова Андрея Ильина [1]
08 | Бубнов Григорий Андреев: 1 / - | крестьянин - сын Бубнова Андрея Ильина [1]
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