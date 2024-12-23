Кашина Авдотья Михайлова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашина Авдотья Михайлова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 107
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 15
- Номер в семье/дворе
- 9
- Родственная связь
- дочь Кашина Михаила Иванова [5]
- Возраст по текущей РС
- 1
- Год рождения вычисленный
- 1815
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 6об-7
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 15
01 | Кашин Иван Андреев: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Кашин Иван Иванов: 24 / 28 | крестьянин - сын Кашина Ивана Андреева [1]
03 | Кашина Василиса Карпова: - / 25 | крестьянка - жена Кашина Ивана Иванова [2]
04 | Кашина Пелагея Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [2]
05 | Кашин Михаил Иванов: 22 / 26 | крестьянин - сын Кашина Ивана Андреева [1]
06 | Кашина Дарья Яковлева: - / 24 | крестьянка - жена Кашина Михаила Иванова [5]
07 | Кашин Василий Михайлов: 1 / 5 | крестьянин - сын Кашина Михаила Иванова [5]
08 | Кашина Лукерья Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Кашина Михаила Иванова [5]
09 | Кашина Авдотья Михайлова: - / 1 | крестьянка - дочь Кашина Михаила Иванова [5]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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