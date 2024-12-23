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Кашин Иван Андреев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Иван Андреев
Пол
муж
Номер записи
99
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
15
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
42
Возраст по текущей РС
46
Год рождения вычисленный
1770
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 6об-7
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 15
01 | Кашин Иван Андреев: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Кашин Иван Иванов: 24 / 28 | крестьянин - сын Кашина Ивана Андреева [1]
03 | Кашина Василиса Карпова: - / 25 | крестьянка - жена Кашина Ивана Иванова [2]
04 | Кашина Пелагея Иванова: - / 4 | крестьянка - дочь Кашина Ивана Иванова [2]
05 | Кашин Михаил Иванов: 22 / 26 | крестьянин - сын Кашина Ивана Андреева [1]
06 | Кашина Дарья Яковлева: - / 24 | крестьянка - жена Кашина Михаила Иванова [5]
07 | Кашин Василий Михайлов: 1 / 5 | крестьянин - сын Кашина Михаила Иванова [5]
08 | Кашина Лукерья Михайлова: - / 3 | крестьянка - дочь Кашина Михаила Иванова [5]
09 | Кашина Авдотья Михайлова: - / 1 | крестьянка - дочь Кашина Михаила Иванова [5]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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