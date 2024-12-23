Кашин Даниил Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Даниил Петров

Кашин Даниил Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Даниил Петров
Пол
муж
Номер записи
94
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
14
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Кашина Петра Андреева [2]
Возраст по прошлой РС
21
Возраст по текущей РС
25
Год рождения вычисленный
1791
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 6об-7
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 14
01 | Кашин Андрей Иванов: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Кашин Петр Андреев: 39 / 43 | крестьянин - сын Кашина Андрея Иванова [1]
03 | Кашина Прасковья Васильева: - / 44 | крестьянка - жена Кашина Петра Андреева [2]
04 | Кашина Прасковья Петрова: - / 17 | крестьянка - дочь Кашина Петра Андреева [2]
05 | Кашин Даниил Петров: 21 / 25 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
06 | Кашина Пелагея Филиппова: - / 24 | крестьянка - жена Кашина Данилы Петрова [5]
07 | Кашин Герасим Данилов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кашина Данилы Петрова [5]
08 | Кашина Татьяна Данилова: - / 5 | крестьянка - дочь Кашина Данилы Петрова [5]
09 | Кашин Анисим Петров: 4 / 8 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.