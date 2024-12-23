Кашин Петр Андреев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Кашин Петр Андреев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 91
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 14
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Кашина Андрея Иванова [1]
- Возраст по прошлой РС
- 39
- Возраст по текущей РС
- 43
- Год рождения вычисленный
- 1773
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 6об-7
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 14
01 | Кашин Андрей Иванов: 65 / 69 | крестьянин - глава
02 | Кашин Петр Андреев: 39 / 43 | крестьянин - сын Кашина Андрея Иванова [1]
03 | Кашина Прасковья Васильева: - / 44 | крестьянка - жена Кашина Петра Андреева [2]
04 | Кашина Прасковья Петрова: - / 17 | крестьянка - дочь Кашина Петра Андреева [2]
05 | Кашин Даниил Петров: 21 / 25 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
06 | Кашина Пелагея Филиппова: - / 24 | крестьянка - жена Кашина Данилы Петрова [5]
07 | Кашин Герасим Данилов: - / 2,5 | крестьянин - сын Кашина Данилы Петрова [5]
08 | Кашина Татьяна Данилова: - / 5 | крестьянка - дочь Кашина Данилы Петрова [5]
09 | Кашин Анисим Петров: 4 / 8 | крестьянин - сын Кашина Петра Андреева [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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