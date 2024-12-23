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Мурыгина Прасковья Филиппова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгина Прасковья Филиппова
Пол
жен
Номер записи
88
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Мурыгина Аверьяна Антонова [3]
Возраст по текущей РС
24
Год рождения вычисленный
1792
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 5об-6
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Мурыгин Филипп Васильев: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Марфа Алексеева: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Филиппа Васильева [1]
03 | Мурыгин Аверьян Антонов: 16 / 20 | крестьянин - зять Мурыгина Филиппа Васильева [1]
04 | Мурыгина Прасковья Филиппова: - / 24 | крестьянка - жена Мурыгина Аверьяна Антонова [3]
05 | Мурыгина Матрена Аверьянова: - / 1 | крестьянка - дочь Мурыгина Аверьяна Антонова [3]
Комментарий наборщика
В документе отчество ошибочно: Иванова. Уточнено по ревизии 1858 года (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.240 л.315об-316) и в исповедной росписи 1825 г. (ЦАНО ф.570 оп.559А д.959 л.924об).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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