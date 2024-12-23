Мурыгин Аверьян Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурыгин Аверьян Антонов

Мурыгин Аверьян Антонов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мурыгин Аверьян Антонов
Пол
муж
Номер записи
87
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
13
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
зять Мурыгина Филиппа Васильева [1]
Возраст по прошлой РС
16
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 5об-6
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Мурыгин Филипп Васильев: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Марфа Алексеева: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Филиппа Васильева [1]
03 | Мурыгин Аверьян Антонов: 16 / 20 | крестьянин - зять Мурыгина Филиппа Васильева [1]
04 | Мурыгина Прасковья Филиппова: - / 24 | крестьянка - жена Мурыгина Аверьяна Антонова [3]
05 | Мурыгина Матрена Аверьянова: - / 1 | крестьянка - дочь Мурыгина Аверьяна Антонова [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.