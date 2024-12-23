Мурыгин Филипп Васильев
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мурыгин Филипп Васильев
- Пол
- муж
- Номер записи
- 85
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 13
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 41
- Причина выбытия
- в ополчении, не воротился
- Год убытия
- 1812
- Год рождения вычисленный
- 1770
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 5об-6
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 13
01 | Мурыгин Филипп Васильев: 41 / - | крестьянин - глава
02 | Мурыгина Марфа Алексеева: - / 44 | крестьянка - жена Мурыгина Филиппа Васильева [1]
03 | Мурыгин Аверьян Антонов: 16 / 20 | крестьянин - зять Мурыгина Филиппа Васильева [1]
04 | Мурыгина Прасковья Филиппова: - / 24 | крестьянка - жена Мурыгина Аверьяна Антонова [3]
05 | Мурыгина Матрена Аверьянова: - / 1 | крестьянка - дочь Мурыгина Аверьяна Антонова [3]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.