Салникова Афимья Екимова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салникова Афимья Екимова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 76
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 12
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- дочь Салникова Екима Алексеева [2]
- Возраст по текущей РС
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 5об-6
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 12
01 | Салников Алексей Борисов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Салников Еким Алексеев: 51 / 55 | крестьянин - сын Салникова Алексея Борисова [1]
03 | Салникова Ирина Михайлова: - / 46 | крестьянка - жена Салникова Екима Алексеева [2]
04 | Салникова Анастасия Екимова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Екима Алексеева [2]
05 | Салникова Афимья Екимова: - / 10 | крестьянка - дочь Салникова Екима Алексеева [2]
06 | Салников Кирилл Екимов: 26 / 30 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
07 | Салникова Лукерья Зиновьева: - / 28 | крестьянка - жена Салникова Кирилла Екимова [6]
08 | Салникова Агафья Кириллова: - / 2 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Екимова [6]
09 | Салников Осип Кириллов: 6 / 10 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Екимова [6]
10 | Салников Иван Кириллов: 2 / 6 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Екимова [6]
11 | Салников Ефим Екимов: 10 / 14 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
12 | Салников Яков Екимов: 5 / 9 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
13 | Салников Федор Екимов: 2 / 6 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
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