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Салников Еким Алексеев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салников Еким Алексеев
Пол
муж
Номер записи
73
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
12
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Салникова Алексея Борисова [1]
Возраст по прошлой РС
51
Возраст по текущей РС
55
Год рождения вычисленный
1761
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 5об-6
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 12
01 | Салников Алексей Борисов: 69 / - | крестьянин - глава
02 | Салников Еким Алексеев: 51 / 55 | крестьянин - сын Салникова Алексея Борисова [1]
03 | Салникова Ирина Михайлова: - / 46 | крестьянка - жена Салникова Екима Алексеева [2]
04 | Салникова Анастасия Екимова: - / 16 | крестьянка - дочь Салникова Екима Алексеева [2]
05 | Салникова Афимья Екимова: - / 10 | крестьянка - дочь Салникова Екима Алексеева [2]
06 | Салников Кирилл Екимов: 26 / 30 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
07 | Салникова Лукерья Зиновьева: - / 28 | крестьянка - жена Салникова Кирилла Екимова [6]
08 | Салникова Агафья Кириллова: - / 2 | крестьянка - дочь Салникова Кирилла Екимова [6]
09 | Салников Осип Кириллов: 6 / 10 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Екимова [6]
10 | Салников Иван Кириллов: 2 / 6 | крестьянин - сын Салникова Кирилла Екимова [6]
11 | Салников Ефим Екимов: 10 / 14 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
12 | Салников Яков Екимов: 5 / 9 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
13 | Салников Федор Екимов: 2 / 6 | крестьянин - сын Салникова Екима Алексеева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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