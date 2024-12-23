Мортин Михей Федотов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Мортин Михей Федотов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 71
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 11
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Мортина Федота Яковлева [1]
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1813
- Год рождения вычисленный
- 1811
- Год смерти
- 1813
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 4об-5
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Мортин Федот Яковлев: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Мортина Федота Яковлева [1]
03 | Мортина Матрена Федотова: - / 17 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
04 | Мортина Домна Федотова: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
05 | Мортин Ефим Федотов: 19 / 23 | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
06 | Мортина Пелагея Семенова: - / 22 | крестьянка - жена Мортина Ефима Федотова [5]
07 | Мортин Михей Федотов: 0 / - | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
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