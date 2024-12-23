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Мортина Домна Федотова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортина Домна Федотова
Пол
жен
Номер записи
68
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
дочь Мортина Федота Яковлева [1]
Возраст по текущей РС
2
Год рождения вычисленный
1814
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 4об-5
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Мортин Федот Яковлев: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Мортина Федота Яковлева [1]
03 | Мортина Матрена Федотова: - / 17 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
04 | Мортина Домна Федотова: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
05 | Мортин Ефим Федотов: 19 / 23 | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
06 | Мортина Пелагея Семенова: - / 22 | крестьянка - жена Мортина Ефима Федотова [5]
07 | Мортин Михей Федотов: 0 / - | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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