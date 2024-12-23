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Мортин Федот Яковлев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Мортин Федот Яковлев
Пол
муж
Номер записи
65
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
11
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
41
Возраст по текущей РС
45
Год рождения вычисленный
1771
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 4об-5
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 11
01 | Мортин Федот Яковлев: 41 / 45 | крестьянин - глава
02 | Мортина Елена Андреева: - / 42 | крестьянка - жена Мортина Федота Яковлева [1]
03 | Мортина Матрена Федотова: - / 17 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
04 | Мортина Домна Федотова: - / 2 | крестьянка - дочь Мортина Федота Яковлева [1]
05 | Мортин Ефим Федотов: 19 / 23 | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
06 | Мортина Пелагея Семенова: - / 22 | крестьянка - жена Мортина Ефима Федотова [5]
07 | Мортин Михей Федотов: 0 / - | крестьянин - сын Мортина Федота Яковлева [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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