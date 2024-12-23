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Салапаева Прасковья Абрамова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Прасковья Абрамова
Пол
жен
Номер записи
60
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
Возраст по текущей РС
26
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 4об-5
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Салапаев Герасим Степанов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Филимон Герасимов: 25 / 29 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
03 | Салапаева Прасковья Абрамова: - / 26 | крестьянка - жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
04 | Салапаева Феодосия Филимонова: - / 4 | крестьянка - дочь Салапаева Филимона Герасимова [2]
05 | Салапаев Тимофей Герасимов: 20 / - | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
06 | Салапаев Федот Герасимов: 13 / 17 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
07 | Салапаева Аграфена Ананьева: - / 20 | крестьянка - жена Салапаева Федота Герасимова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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