Салапаева Прасковья Абрамова
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салапаева Прасковья Абрамова
- Пол
- жен
- Номер записи
- 60
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 10
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 4об-5
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Салапаев Герасим Степанов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Филимон Герасимов: 25 / 29 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
03 | Салапаева Прасковья Абрамова: - / 26 | крестьянка - жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
04 | Салапаева Феодосия Филимонова: - / 4 | крестьянка - дочь Салапаева Филимона Герасимова [2]
05 | Салапаев Тимофей Герасимов: 20 / - | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
06 | Салапаев Федот Герасимов: 13 / 17 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
07 | Салапаева Аграфена Ананьева: - / 20 | крестьянка - жена Салапаева Федота Герасимова [6]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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