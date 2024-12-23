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Салапаев Герасим Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Герасим Степанов
Пол
муж
Номер записи
58
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
10
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
48
Возраст по текущей РС
52
Год рождения вычисленный
1764
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 4об-5
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 10
01 | Салапаев Герасим Степанов: 48 / 52 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Филимон Герасимов: 25 / 29 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
03 | Салапаева Прасковья Абрамова: - / 26 | крестьянка - жена Салапаева Филимона Герасимова [2]
04 | Салапаева Феодосия Филимонова: - / 4 | крестьянка - дочь Салапаева Филимона Герасимова [2]
05 | Салапаев Тимофей Герасимов: 20 / - | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
06 | Салапаев Федот Герасимов: 13 / 17 | крестьянин - сын Салапаева Герасима Степанова [1]
07 | Салапаева Аграфена Ананьева: - / 20 | крестьянка - жена Салапаева Федота Герасимова [6]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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