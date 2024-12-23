Горенкова Устинья Николаева
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Горенкова Устинья Николаева
- Пол
- жен
- Номер записи
- 50
- Сословие
- крестьянка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 8
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- мать Горенкова Сергея Артемьева [1]
- Возраст по текущей РС
- 58
- Год рождения вычисленный
- 1758
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 3об-4
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 8
01 | Горенков Сергей Артемьев: 26 / 30 | крестьянин - глава
02 | Горенкова Устинья Николаева: - / 58 | крестьянка - мать Горенкова Сергея Артемьева [1]
03 | Горенкова Евгения Никифорова: - / 24 | крестьянка - жена Горенкова Сергея Артемьева [1]
04 | Горенкова Анисья Сергеева: - / 2,5 | крестьянка - дочь Горенкова Сергея Артемьева [1]
05 | Горенкова Авдотья Михайлова: - / 16 | крестьянка - приемная дочь Горенкова Сергея Артемьева [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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