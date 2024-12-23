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Кашин Клементий Петров

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Кашин Клементий Петров
Пол
муж
Номер записи
46
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
7
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Кашина Петра Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
26
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 3об-4
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 7
01 | Кашин Петр Иванов: 53 / 57 | крестьянин - глава
02 | Кашина Авдотья Матвеева: - / 56 | крестьянка - жена Кашина Петра Иванова [1]
03 | Кашин Клементий Петров: 26 / 30 | крестьянин - сын Кашина Петра Иванова [1]
04 | Кашина Татьяна Васильева: - / 27 | крестьянка - жена Кашина Клементия Иванова [3]
05 | Кашин Григорий Клементьев: - / 2 | крестьянин - сын Кашина Клементия Иванова [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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