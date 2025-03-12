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Салапаева Татьяна Федорова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Татьяна Федорова
Пол
жен
Номер записи
39
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
дочь Салапаева Федора Степанова [1]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 3об-4
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Салапаев Федор Степанов: 38 / 42 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Ульяна Матвеева: - / 39 | крестьянка - жена Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаева Татьяна Федорова: - / 23 | крестьянка - дочь Салапаева Федора Степанова [1]
04 | Салапаев Еремей Федоров: 12 / 16 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
05 | Салапаева Прасковья Тимофеева: - / 18 | крестьянка - жена Салапаева Еремея Федорова [4]
06 | Салапаев Алексей Федоров: 8 / 12 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
07 | Салапаев Иван Федоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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