Салапаев Федор Степанов
Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
- ФИО
- Салапаев Федор Степанов
- Пол
- муж
- Номер записи
- 37
- Сословие
- крестьянин
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 6
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава
- Возраст по прошлой РС
- 38
- Возраст по текущей РС
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1774
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- с. Елфимово
- Место события
- с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 3об-4
- Полная запись РС
- Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Салапаев Федор Степанов: 38 / 42 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Ульяна Матвеева: - / 39 | крестьянка - жена Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаева Татьяна Федорова: - / 23 | крестьянка - дочь Салапаева Федора Степанова [1]
04 | Салапаев Еремей Федоров: 12 / 16 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
05 | Салапаева Прасковья Тимофеева: - / 18 | крестьянка - жена Салапаева Еремея Федорова [4]
06 | Салапаев Алексей Федоров: 8 / 12 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
07 | Салапаев Иван Федоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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