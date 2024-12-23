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Салапаев Федор Степанов

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Федор Степанов
Пол
муж
Номер записи
37
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
6
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава
Возраст по прошлой РС
38
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 3об-4
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 6
01 | Салапаев Федор Степанов: 38 / 42 | крестьянин - глава
02 | Салапаева Ульяна Матвеева: - / 39 | крестьянка - жена Салапаева Федора Степанова [1]
03 | Салапаева Татьяна Федорова: - / 23 | крестьянка - дочь Салапаева Федора Степанова [1]
04 | Салапаев Еремей Федоров: 12 / 16 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
05 | Салапаева Прасковья Тимофеева: - / 18 | крестьянка - жена Салапаева Еремея Федорова [4]
06 | Салапаев Алексей Федоров: 8 / 12 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
07 | Салапаев Иван Федоров: 6 / 10 | крестьянин - сын Салапаева Федора Степанова [1]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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