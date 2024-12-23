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Салапаева Домна Семенова

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаева Домна Семенова
Пол
жен
Номер записи
34
Сословие
крестьянка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Салапаева Степана Дмитриева [2]
Возраст по текущей РС
27
Год рождения вычисленный
1789
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 2об-3
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Салапаев Дмитрий Степанов: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Степан Дмитриев: 19 / 23 | крестьянин - сын Салапаева Дмитрия Степанова [1]
03 | Салапаева Домна Семенова: - / 27 | крестьянка - жена Салапаева Степана Дмитриева [2]
04 | Салапаев Дмитрий Степанов: - / 1,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
05 | Салапаева Анна Степанова: - / 6 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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