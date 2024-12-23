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Салапаев Степан Дмитриев

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Салапаев Степан Дмитриев
Пол
муж
Номер записи
33
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
5
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Салапаева Дмитрия Степанова [1]
Возраст по прошлой РС
19
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 2об-3
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 5
01 | Салапаев Дмитрий Степанов: 42 / 46 | крестьянин - глава
02 | Салапаев Степан Дмитриев: 19 / 23 | крестьянин - сын Салапаева Дмитрия Степанова [1]
03 | Салапаева Домна Семенова: - / 27 | крестьянка - жена Салапаева Степана Дмитриева [2]
04 | Салапаев Дмитрий Степанов: - / 1,5 | крестьянин - сын Салапаева Степана Дмитриева [2]
05 | Салапаева Анна Степанова: - / 6 | крестьянка - дочь Салапаева Степана Дмитриева [2]
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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