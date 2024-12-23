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Фролов Андрей Ильин

Из справочника
Ревизские Сказки и Переписные книги с.Елфимово за 1710, 1719, 1723, 1745, 1763, 1782, 1795, 1816, 1834, 1858 годы
ФИО
Фролов Андрей Ильин
Пол
муж
Номер записи
30
Сословие
крестьянин
Год ревизии
1816
Двор / Семья
4
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Фролова Ильи Иванова [1]
Возраст по прошлой РС
12
Возраст по текущей РС
16
Год рождения вычисленный
1800
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
с. Елфимово
Место события
с. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ГКУ ГАНО (Арзамас): ф.85, оп.1, д.140, лист: 2об-3
Полная запись РС
Наименование: Ревизские сказки жителей с. Елфимова
Населённый пункт: с. Елфимово
сословие: пом. крестьяне
/ действительной статской советницы, графини Варвары Петровны Разумовской/
Номер двора / семьи: 4
01 | Фролов Илья Иванов: 28 / 32 | крестьянин - глава
02 | Фролова Екатерина Михайлова: - / 34 | крестьянка - жена Фролова Ильи Иванова [1]
03 | Фролов Андрей Ильин: 12 / 16 | крестьянин - сын Фролова Ильи Иванова [1]
04 | Фролова Агафья Семенова: - / 19 | крестьянка - жена Фролова Андрея Ильина [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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